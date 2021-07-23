Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ

Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ
Для подсветки Большого проспекта П.С. включат 113 чугунных фонарей. Фото: "Ленсвет"

В честь Дня Военно-морского флота два крупных петербургских объекта окрасятся в цвета Андреевского флага. Сине-белую подсветку получат Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Ленсвета», сине-белую подсветку включат в ночь с 26 на 27 июля. Центральный пролет Дворцового моста засияет синим цветом, в боковые пролеты — белым. Опоры наружного освещения на Большом проспекте П.С. от улицы Ленина до Введенской улицы получат синее световое оформление, а на остальных участках — белое.

Для подсветки Дворцового моста включат более 600 светодиодных светильников, а на Большом проспекте П.С. — 113 чугунных фонарей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ. Известно, что салют прогремит по сигналу орудия из Петропавловской крепости.

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