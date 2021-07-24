Врач объяснил, когда ошибается градусник

За время пандемии люди привыкли к частому измерению температуры в общественных местах, но градусник не всегда показывает верно. Почему это происходит, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Он уверен, что просто надо внимательно читать инструкцию. Так, инструкция предусматривает, что мы берем градусник, включаем, нажимаем кнопку, проводим на некотором расстоянии от лба человека и сбрасываем кнопку, говорит Водовозов. Надо обязательно читать инструкцию градусника. Там написано, на каких участках тела его применять, сколько времени держать и на каком расстоянии, обращает внимание врач. Об этом сообщает РИА «Новости».