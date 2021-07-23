США обвинили власти Китая в безответственном и опасном поступке

Власти США разочаровались решением Поднебесной отказаться от поисков источника COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так, позиция Китая, по мнению США, безответственная и опасная. Пресс-секретарь отметила , что Штаты продолжат требовать от властей Пекина доступ к данным и образцам. Псаки также обратила внимание на то, что сейчас не время сопротивляться, так как речь идет о спасении жизней. Об этом сообщает ANI News.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин. Ученый из Китая отметил, что не существует ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что COVID-19 был создан искусственно. Так, до начала 2020 года институт Поднебесной не изучал и не сталкивался с инфекцией.