В Пулково в субботу утром задержали два авиарейса

В Пулково в субботу утром задержали два авиарейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу утром, 24 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Калининграда. Оба рейса обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии».

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 7:15.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 6:00, но по факту ждать придется до 6:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково впервые за пандемию встретили рейс из Катара. В петербургском аэропорту торжественно встретили авиарейс из Дохи — столицы Катара. Самолет после посадки проехал под водной аркой.

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