В Пулково впервые за пандемию встретили рейс из Катара

В петербургском аэропорту торжественно встретили авиарейс из Дохи — столицы Катара. Самолет после посадки проехал под водной аркой.

Как сообщила управляющая компания Пулково «Воздушные ворота Северной столицы», в пятницу аэропорт возобновил рейсы авиакомпании Qatar Airways. Сегодня Пулково принял первый с начала пандемии рейс из Катара. Обратно самолет улетит в 17:00 по местному времени.

Перелеты из Петербурга в Доху будут выполнятся два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. В Катаре самолеты будут встречать в международном аэропорту Хамад. Билеты уже стали доступны для бронирования на сайте авиакомпании или Пулково в разделе «Бронирование авиабилетов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток аэропорта Пулково вырос почти в два раза.