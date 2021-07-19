Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос почти в два раза

За полгода петербургский аэропорт Пулково обслужил семь с половиной миллионов пассажиров, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Для сравнения, в 2018 году пассажиропоток городской воздушной гавани за первое полугодие составил 5,5 млн человек, а в 2019-м — 8,8 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».

В Пулково ожидают, что пассажиропоток вернется к допандемийным показателям уже в 2022 году, а через пять лет аэровокзал сможет обслуживать до 35 млн пассажиров ежегодно.

При этом аэропорт стал чаще обслуживать внутренние рейсы. Наибольшим спросом пользуются самолеты до Сочи, Калининграда и Симферополя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей. Расширение Пулково обеспечит рост пассажиропотока в аэропорту с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений.