Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос почти в два раза

Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос почти в два раза
Аэропорт стал чаще обслуживать внутренние рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

За полгода петербургский аэропорт Пулково обслужил семь с половиной миллионов пассажиров, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Для сравнения, в 2018 году пассажиропоток городской воздушной гавани за первое полугодие составил 5,5 млн человек, а в 2019-м — 8,8 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».

В Пулково ожидают, что пассажиропоток вернется к допандемийным показателям уже в 2022 году, а через пять лет аэровокзал сможет обслуживать до 35 млн пассажиров ежегодно.

При этом аэропорт стал чаще обслуживать внутренние рейсы. Наибольшим спросом пользуются самолеты до Сочи, Калининграда и Симферополя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей. Расширение Пулково обеспечит рост пассажиропотока в аэропорту с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений.

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