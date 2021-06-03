Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей

Расширение Пулково обеспечит рост пассажиропотока в аэропорту с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Расширение Пулково обеспечит рост пассажиропотока в аэропорту с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Губернатор Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково. Для строительства терминала хотят привлечь 40 млрд рублей.

Глава Петербурга заключил соглашение о строительстве нового терминала Пулково с главой правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным.

По словам Беглова, петербургский аэропорт — это единственный аэропорт в России, развитие которого успешно продолжается на основе государственно-частного партнерства, без участия бюджетных средств.

Расширение Пулково обеспечит рост пассажиропотока в аэропорту с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений. До пандемии Пулково обслуживал 20 млн пассажиров в год, мощности были практически исчерпаны. После отмены ограничений по ковиду ожидается рост пассажиропотока до 35 млн человек в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал на ПМЭФ соглашение по финансированию строительства Витебской развязки.