Смольный подписал на ПМЭФ соглашение по финансированию строительства Витебской развязки

Смольный подписал на ПМЭФ соглашение по финансированию строительства Витебской развязки
Проект строительства Витебской развязки оценили на 39 млрд рублей. Фото: Смольный

На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня подписали соглашение по финансированию строительства развязки ЗСД с Витебским проспектом.

Проект строительства Витебской развязки оценили на 39 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей вложит «Магистраль северной столицы», которая входит в холдинг ВТБ. Еще 10 млрд рублей пойдут из федерального бюджета. Остальную сумму оплатит Смольный.

«Когда она будет построена, ее два с половиной километра обеспечат связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами», — отметил губернатор Александр Беглов.

Также на ПМЭФ подписали соглашение к Кредитному договору с Евразийским банком развития. Оно увеличит лимит кредита на финансирование строительства новых развязок ЗСД. Будет выделено 1,5 млрд рублей для строительства развязки в районе Шкиперского протока. Она обеспечит подключение намыва Васильевского острова к ЗСД. Проект должны завершить за два-три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и Сбербанк договорились на ПМЭФ о сотрудничестве.

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