Лесному пожару в Калифорнии дали статус мегапожара

В американском штате Калифорния лесной пожар Dixie увеличился до площади в 100 тысяч акров (40,4 тысячи гектаров), из-за чего ему присвоили статус мегапожара.

Как сообщает газета USA Today, на данный момент успехи пожарных в борьбе с крупным возгоранием эпизодические, контроль над Dixie пока не взяли. Огонь распространяется по направлению севера и северо-востока, он может продвинуться на 3-5 километров.

Из-за экстремального поведения пожаров были даны дополнительные приказы, а местное население предупредили о возможной эвакуации. Всего насчитывается несколько десятков эвакуационных зон, однако убежищей есть всего два.

В результате лесных пожаров в Штатах сгорели более 170 построек. Эвакуированы жители более двух тысяч домов, еще пять тысяч предупредили о возможной эвакуации. О погибших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии площадь лесных пожаров выросла почти до девяти тысяч га.