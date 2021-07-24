Лесному пожару в Калифорнии дали статус мегапожара

Лесному пожару в Калифорнии дали статус мегапожара
Лесной пожар в Калифорнии. Фото: скриншот Twitter

В американском штате Калифорния лесной пожар Dixie увеличился до площади в 100 тысяч акров (40,4 тысячи гектаров), из-за чего ему присвоили статус мегапожара.

Как сообщает газета USA Today, на данный момент успехи пожарных в борьбе с крупным возгоранием эпизодические, контроль над Dixie пока не взяли. Огонь распространяется по направлению севера и северо-востока, он может продвинуться на 3-5 километров.

Из-за экстремального поведения пожаров были даны дополнительные приказы, а местное население предупредили о возможной эвакуации. Всего насчитывается несколько десятков эвакуационных зон, однако убежищей есть всего два.

В результате лесных пожаров в Штатах сгорели более 170 построек. Эвакуированы жители более двух тысяч домов, еще пять тысяч предупредили о возможной эвакуации. О погибших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии площадь лесных пожаров выросла почти до девяти тысяч га.

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