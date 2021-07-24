Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 193,1 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 24 июля составило 193 165 622. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии число умерших из-за последствий коронавируса достигло 4 143 105 человек. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 19 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где выявлено суммарно 34 400 655 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 610 720.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 293 062, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 419 470 человек

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 632 443 заболевших, умерло 548 340 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.