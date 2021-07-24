Вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания

Вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания
Если это только подозрение, лучше вакцинироваться через три месяца после предполагаемого заболевания. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Прививку против COVID-19 можно сделать через три месяца после подозрения на вирус, при подтвержденном же диагнозе — через полгода, сообщил вирусолог Евгений Тимаков.

Если это только подозрение, лучше вакцинироваться через три месяца после предполагаемого заболевания, отметила эксперт. Она обращает внимание, что если только подозрение на COVID-19. Например, после контакта с болевшим человеком. Об этом сообщает ТАСС.

Если диагноз был точным (ковид), то прививку стоит делать только через полгода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отчет об исследовании российской вакцины «Спутник V» появится к осени. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На данный момент заканчиваются наблюдения, к осени подготовят уже отчеты. Промежуточные уже опубликованы, отмечает Мурашко. По «ЭпиВакКорне» итоги ждут в начале следующего года.

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