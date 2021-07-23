Результаты исследования «Спутника V» опубликуют осенью

Отчет об исследовании российской вакцины «Спутник V» появится к осени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
На данный момент заканчиваются наблюдения, к осени подготовят уже отчеты. Промежуточные уже опубликованы, отмечает Мурашко. По «ЭпиВакКорне» и «КовиВаку» итоги ждут в начале следующего года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Все три вакцины активно используются в России. Их применяют и на детях, и на беременных.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели могут предоставить работникам выходной для прививки от COVID-19. Работодателям Минтруд советует организовать разъяснительную работу среди сотрудников. Например, предоставлять выходной день для прохождения прививки (как пожелает работодатель). Работодатель может отстранить работника от обязанностей, если тот отказывается делать прививку при отсутствии медотвода.