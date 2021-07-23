Результаты исследования «Спутника V» опубликуют осенью

Все три вакцины активно используются в России. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Все три вакцины активно используются в России. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Отчет об исследовании российской вакцины «Спутник V» появится к осени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На данный момент заканчиваются наблюдения, к осени подготовят уже отчеты. Промежуточные уже опубликованы, отмечает Мурашко. По «ЭпиВакКорне» и «КовиВаку» итоги ждут в начале следующего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все три вакцины активно используются в России. Их применяют и на детях, и на беременных.