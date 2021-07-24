Во время военно-морского парада перекроют проезд по дамбе

Во время военно-морского парада перекроют проезд по дамбе
На дамбе введут ограничения движения. Фото: Дирекция КЗС

В воскресенье, 25 июля, из-за проведения Главного военно-морского парада будет введен запрет на проезд по петербургской КАД через Комплекс защитных сооружений.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в день проведения военно-морского парада на 10 часов закроют проезд через дамбу в обоих направлениях. Водителям перекроют дорогу в период с 7 до 17 часов.

Движение транспорта будет приостановлено по участку КАД от развязки у порта «Бронка» до пересечения с Приморским шоссе.

Проезд разрешат только жителям Кронштадта, которые предъявят пропуска, аккредитованному транспорту, городскому пассажирскому транспорту и экстренным службам.

Дорогу перекроют патрульные экипажи ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о подготовке Петербурга к военно-морскому параду.

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