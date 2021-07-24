В Кронштадте закроют парки и скверы в День ВМФ

В городе закроют все зеленые зоны, в которых возможно большое скопление людей.
В Кронштадте приняли решение закрыть для посетителей парки и скверы в связи с проведением Дня Военно-морского флота. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в районной администрации.
Власти закроют доступ ко всем зеленым зонам, где может наблюдаться большое скопление людей. Они будут закрыты в течение всего дня 25 июля. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.
Напоминаем, что попасть в Кронштадтский район в этот день смогут только жители с местной регистрацией. Им придется получить пропуска на собственный автомобиль.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ. Яркое зрелище можно будет увидеть 25 июля в 22:00.