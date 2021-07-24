В Кронштадте закроют парки и скверы в День ВМФ

В Кронштадте закроют все парки и скверы. Фото: скриншот "Работа на маяке Толбухин"

В Кронштадте закроют все парки и скверы. Фото: скриншот "Работа на маяке Толбухин"

В городе закроют все зеленые зоны, в которых возможно большое скопление людей.

В Кронштадте приняли решение закрыть для посетителей парки и скверы в связи с проведением Дня Военно-морского флота. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в районной администрации.

Власти закроют доступ ко всем зеленым зонам, где может наблюдаться большое скопление людей. Они будут закрыты в течение всего дня 25 июля. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Напоминаем, что попасть в Кронштадтский район в этот день смогут только жители с местной регистрацией. Им придется получить пропуска на собственный автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ. Яркое зрелище можно будет увидеть 25 июля в 22:00.