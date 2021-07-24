На «Коле» столкнулись грузовик и автобус, пассажиры которого уже уехали

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.

В Ленинградской области сегодня, 24 июля, произошла жесткая авария с участием грузовика и автобуса, который перевозил пассажиров. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Все случилось н 76-м километре трассы Р-21 «Кола». Там по непонятной причине столкнулись большегруз и рейсовый автобус, который ехал из Санкт-Петербурга в Бокситогорск. В результате инцидента транспортные средства получили серьезные повреждения, а вот люди, кажется, остались целы.

На данный момент пассажиров автобуса уже забрал другой автобус. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» после аварии с КамАзом госпитализировали школьника. Парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.