На «Коле» после аварии с КамАзом госпитализировали школьника

На «Коле» после аварии с КамАзом госпитализировали школьника
В аварии пострадал подросток. Фото: pexels

Парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Ленинградской области 23 июля произошла авария, в результате которой пострадал школьник. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на 80-м километре трассы Кола. Там по непонятной причине столкнулись «Мерседес» и КамАЗ. В результате инцидент пострадал десятиклассник из Санкт-Петербурга – он сидел в легковушке. Парня госпитализировали в состоянии средней тяжести, он находится в больнице Шлиссельбурга.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе легковушка сбила подростка: он появился неожиданно. Школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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