В Кингисеппе легковушка сбила подростка: он появился неожиданно

Школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Кингисеппе вечером 23 июля произошла авария, в результате которой пострадал 13-летний мальчик. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на проспекте Карла Маркса. Там легковушка сбила с ног школьника, который, по словам водителя, внезапно появился на парковке. В результате мальчику потребовалась госпитализация: его состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Оредеже госпитализировали подростка, упавшего с большой высоты. Парень находится в реанимации.