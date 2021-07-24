В Кингисеппе легковушка сбила подростка: он появился неожиданно

В Кингисеппе легковушка сбила подростка: он появился неожиданно
Подросток остался жив, он находится в больнице. Фото: pexels

Школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Кингисеппе вечером 23 июля произошла авария, в результате которой пострадал 13-летний мальчик. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на проспекте Карла Маркса. Там легковушка сбила с ног школьника, который, по словам водителя, внезапно появился на парковке. В результате мальчику потребовалась госпитализация: его состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Оредеже госпитализировали подростка, упавшего с большой высоты. Парень находится в реанимации.

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