В Оредеже госпитализировали подростка, упавшего с большой высоты

В Оредеже госпитализировали подростка, упавшего с большой высоты
Парень угодил в реанимацию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Парень находится в реанимации.

В Лужском районе Ленинградской области под окнами жилого дома обнаружили 16-летнего подростка со множеством переломов. Парень был жив, поэтому его немедленно госпитализировали. Об этом сегодня, 24 июля, пишет 47news.

Все случилось в поселке Оредеж. По предварительным данным, подросток упал из окна третьего этажа на улице Центральной. Он получил серьезнейшие травмы и нуждался в госпитализации. На данный момент пострадавший находится в реанимации с переломом основания черепа и ушибом мозга.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что годовалую девочку с отравлением наркотиками спасла санавиация Ленобласти. Мать девочки рассказала полиции, что в день отравления гуляла с дочерью во дворе дома.

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