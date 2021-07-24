Годовалую девочку с отравлением наркотиками спасла санавиация Ленобласти

На вертолете ребенка доставили в больницу в Колпино. Фото: Национальная Служба Санитарной Авиации

На вертолете ребенка доставили в больницу в Колпино. Фото: Национальная Служба Санитарной Авиации

В Ленинградской области медики на вертолете госпитализировали отравившуюся психоактивным веществом девочку, которой всего один год.

Все случилось 8 июля в Волхове. Санавиация прилетала за годовалой девочкой с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония и судорогами. Малышка впала в кому, а позже выяснилось, что она отравилась наркотиками.

На вертолете ребенка доставили в больницу в Колпино. Она была в тяжелом состоянии. Спустя ровно две недели, 22 июля, девочку выписали в удовлетворительном состоянии, сообщает 78.ru.

Мать девочки рассказала полиции, что в день отравления гуляла с дочерью во дворе дома. Внезапно малышке стало плохо, она начала задыхаться. Мать сразу вызвала скорую. Где девочка могла отравиться психоактивным веществом она не знает.

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный отдел по Волховскому району.

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