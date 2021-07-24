У 80-летнего пациента в Боткинской больнице нашли оружие и боеприпасы

У 80-летнего пациента в Боткинской больнице нашли оружие и боеприпасы
При оформлении 80-летнего пациента в приемном покое в его сумке нашли боеприпасы и устройство для стрельбы. Фото: комитет по здравоохранению

В Боткинскую больницу госпитализировали 80-летнего больного коронавирусом. При себе у него была сумка с оружием и боеприпасами.

Накануне начальник охраны больницы имени Боткина вызвал полицию и сообщил о найденном арсенале оружия у одного из пациентов. Со слов охранника, при оформлении 80-летнего пациента в приемном покое в его сумке нашли боеприпасы и устройство для стрельбы.

На месте происшествия полицейские нашли 34 охотничьих патрона, а также устройство для стрельбы, похожее на сигнальный пистолет. Находку проверят на экспертизе, сообщает 78.ru.

Сотрудники полиции хотели опросить пенсионера, но он к тому моменту уже был в реанимации с диагнозом COVID-19. Сын пожилого пациента рассказал, что его отец профессионально занимается охотой, но о наличии боеприпасов он не знал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция помогла женщине, а затем поместила ее в изолятор.

боеприпасы боткинская больница новости СПб оружие


 

Новости партнеров
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в 2021 году отреставрируют 37 зданий
Минздрав разрешил онкобольным прививаться «Спутником V»
В Ленобласти начнут чаще штрафовать за отсутствие маски в транспорте
Годовалую девочку с отравлением наркотиками спасла санавиация Ленобласти
В Таиланде умерла женщина после двух разных прививок от коронавируса
В Петербурге из банка украли доллары и евро
У 80-летнего пациента в Боткинской больнице нашли оружие и боеприпасы
После выходных в Петербург вернется жаркая погода