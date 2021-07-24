В Петербурге полиция помогла женщине, а затем поместила ее в изолятор

Она числилась в федеральном розыске как скрывшаяся от суда.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов спасли женщину, а затем поместили ее в изолятор из-за того, что она числилась в федеральном розыске. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 23 июля на проспекте Героев. Местные жители услышали крики женщины, которая умоляла вызвать 112. Соседи заметили, что рядом с ней стоял мужчина, но не совсем поняли, что именно происходит.

Прибывшие на место инцидента полицейские помогли потерпевшей, а потом поняли, что поймали женщину, скрывавшуюся от суда. На данный момент она находится в изоляторе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из «резиновых» квартир в Петербурге в полицию доставили 36 человек.