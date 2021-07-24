Из «резиновых» квартир в Петербурге в полицию доставили 36 человек

Из &#171;резиновых&#187; квартир в Петербурге в полицию доставили 36 человек
Рейд полиции по квартирам в Калининском районе. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Участковые провели рейд по квартирам в домах Калининского района. Стражи порядка искали «резиновые» квартиры и факты незаконной аренды.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД, квартиры Калининского района проверяли 74 полицейских. Они обошли 36 многоквартирных домов и наведались более чем в две тысячи квартир. По итогам рейда в полицию доставили 36 человек.

Рейд полиции по квартирам в Калининском районе. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В отношении 27 мигрантов составили протоколы о нарушении правил въезда или пребывания в России. Еще пятерым иностранцам выписали протоколы о несоблюдении ограничений в отношении иностранных граждан.

Рейд полиции по квартирам в Калининском районе. Фото: ГУ МВД по Петербургу
Рейд полиции по квартирам в Калининском районе. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Кроме того, в домах нашли девять необорудованных должным образом технических помещений, создающих возможность для проникновения посторонних на чердак или в подвал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рынках Петербурга задержали около 100 нелегальных мигрантов.

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