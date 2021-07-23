На рынках Петербурга задержали около 100 нелегальных мигрантов

Полиция провела рейд по рынкам города. Фото: ГУ МВД по СПб и Ленобласти

Полиция провела рейд по рынкам города. Фото: ГУ МВД по СПб и Ленобласти

В Петербурге сотрудники полиции провели Апраксин двор, Калининская овощебаза и продовольственные рынки во Фрунзенском районе на улицах Салова и Софийская.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, по итогам рейда задержали около 100 иностранных граждан, которые находились на территории РФ нелегально. Кроме того, задержали 46-летнего мигранта, который находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

С рынков изъяли около 25 тыс. литров алкоголя, более 150 тыс. пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированных овощей и фруктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители проверены 130 иностранцев. В их числе присутствовали нарушители миграционного законодательства. Кроме того, когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться.