В Горелово 17 пожарных потушили ангар в Красносельском районе

В Красносельском районе города произошел пожар. Там загорелся ангар.

Сообщение о пожаре поступило в 17:53.

Ангар загорелся в Горелово, на Красносельском шоссе дом 54 корп. 4. По данным ГУ МЧС по городу, пламя объяло одноэтажное бесхозное строение размером 6х20 квадратных метров. Здание выгорело по всей площади.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как от возгорания в небо поднимается высокий столб черного дыма.

Справиться с огнем удалось в 18:13. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовало три единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.