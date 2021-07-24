В Горелово 17 пожарных потушили ангар в Красносельском районе

В Горелово 17 пожарных потушили ангар в Красносельском районе
Огонь потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красносельском районе города произошел пожар. Там загорелся ангар.

Сообщение о пожаре поступило в 17:53.

Ангар загорелся в Горелово, на Красносельском шоссе дом 54 корп. 4. По данным ГУ МЧС по городу, пламя объяло одноэтажное бесхозное строение размером 6х20 квадратных метров. Здание выгорело по всей площади.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как от возгорания в небо поднимается высокий столб черного дыма.

Справиться с огнем удалось в 18:13. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовало три единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

возгорание красносельский район пожар


 

Новости партнеров
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» обыграл «Химки» со счетом 3:1
В Петербурге ожидается до +26 градусов тепла
В Горелово 17 пожарных потушили ангар в Красносельском районе
Предвыборная кампания партии «Родина» под угрозой срыва в Петербурге
Автор песен Бузовой рассказал, почему работал с ней
У Сергея Безрукова родился сын
На «Коле» столкнулись грузовик и автобус, пассажиры которого уже уехали
В Ленобласти возбудили уголовные дела после обнаружения нарколаборатории