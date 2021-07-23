В Пушкине горит ангар: ранг пожара повышен до №3

В Пушкине горит ангар: ранг пожара повышен до №3
46 спасателей продолжают бороться с огнем. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 23 июля пожарные машины поехали в Пушкин на улицу Поселковая дома 3.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:17 .

Пожар произошел в ангаре площадью 20х70 метров. В данный момент происходит горение на кровле по всей площади.

Спасатели продолжают бороться с огнем.

Для тушения пожара пришлось привлечь от МЧС 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга.

новости СПб пожар происшествие Пушкинский район


 

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