В ДТП в Лужском районе погибли три человека

В Лужском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Авария произошла в субботу, 24 июля, на 12 км автодороги Жельцы-Торковичи, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель «Шевроле Лачети», 1973 года рождения, двигаясь от пос. Торошковичи в сторону деревни Жельцы, неверно выбрал скорость движения, дистанцию и, не справившись с управлением, сбил «Пежо 4007», который двигался по встречной полосе. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель «Шевроле», а также водитель и пассажир «Пежо». Дети, находившиеся на заднем сидении госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.