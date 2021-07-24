В Петербурге стартовал турнир ММА Open Fighting Championship 7

В Петербурге стартовал турнир ММА Open Fighting Championship 7
Турнир «Время новых героев-4» / Фото: vk.com/sech_mma

Главная команда Петербурга по смешанным единоборствам «Сечь» объявила о начале сотрудничества с Open Fighting Championship. В рамках пресс-конференции участники рассказали о деталях будущего партнерства и его перспективах.

В рамках пресс-конференции, посвященной открытию турнира по смешанным единоборствам (ММА) Open Fighting Championship 7, в которой приняли участие руководитель петербургской команды «Сечь Про» Николай Дедик, президент лиги Open FC Александр Гурьянов и владелец холдинга ПАО «Городские Инновационные Технологии» Грант Агасьян объявили заключении трехстороннего соглашения.

Также участники заявили о планах сделать Северную столицу ведущей площадкой турнира «Новые Герои». Также соревнования должны стать масштабной базой для подготовки новых звезд в крупнейшие промоушены России и мира.

Кроме того, участники конференции объявили о том, что «Время Новых Героев» войдет в семью Open FC и подписали на встрече соответствующее соглашение. Президент лиги Александр Гурьянов сообщил что приобрел 33% промоушена, стоимость контракта составила 15 млн рублей.

В рамках сотрудничества турнир вырастет в качестве и расширит географию – соглашения о проведении соревнований в трех региональных центрах России уже достигнуты. Победители и самые талантливые спортсмены смогут продолжать карьеру в Open FC.

«Я уверен, что самые яркие представители клуба «Сечь» будут выступать за океаном и радовать нас своими победами и оттуда радовать нас своими победами», – заявил Александр Гурьянов.

Целью проведения турниров «Новые герои» и Open FC спикеры назвали предоставление возможности молодым борцам реализоваться и прославить Петербург.

Кроме того, в преддверии старта соревнований участники встречи объявили, что «Новые герои» расширит сотрудничество с клубом смешанных единоборств «Сечь», который с 2017 года поддерживает ПАО «ГИТ». Владелец компании Грант Агасьян на встрече подчеркнул, что спортивная деятельность для него не связана с бизнесом.

Предприниматель отметил, что за пять лет тысячи молодых спортсменов прошли через залы команды «Сечь», а десятки из них достигли успехов в спорте.

«Уверен, что через несколько лет с помощью партнерства с Open Fighting Championship мы выйдем на мировой уровень, и наши бойцы будут добиваться чемпионства в UFC», – заявил глава ПАО «ГИТ».

Николай Дедик рассказал, что на старте «Время Новых Героев» было очень скромным турниром. Но за два года было проведено 17 турниров, из них 13 были показаны в прямом эфире на телевидении, и теперь проект будет масштабирован в регионах России. Такая возможность появилась благодаря поддержке Open FC.

Александр Гурьянов объявил, что лига заключила контракт с холдингом «Матч», и теперь турниры будут транслироваться по телевидению. Ожидается, что расширение аудитории поможет организации в будущем привлечь новых инвесторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том,что в субботу, 24 июля, в Северной столице открывается седьмой турнир по смешанным единоборствам (ММА) Open Fighting Championship.

Open Fighting Championship 7 мма спорт


 

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