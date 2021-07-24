Сотня крыс атаковали женщину в лондонском парке

Сотня крыс атаковали женщину в лондонском парке
Жительница Лондона стряхнула грызунов и убежала. Фото: pexels.com

Более сотни крыс напали на 43-летнюю Сьюзан Трефтуб в парке Блондин на западе Лондона.

Этот страшный инцидент произошел вечером 19 июля. Как сообщает The Sun, крысы атаковали женщину и стали кусать ее за руки и ноги.

Жительница Лондона стряхнула грызунов и убежала. По ее оценке, в нападении участвовали более 100 крыс.

Представитель администрации района Илинг, на территории которого случилось ЧП, выразил сочувствие женщине и призвал местных жителей не мусорить в парках, чтобы сократить численность крыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поступает информация о полчищах крыс, которые атакуют города. Они порой ведут себя агрессивно, так как пытаются отыскать пропитания, но его нет в связи с закрытием многих ресторанов и коммерческих предприятий.

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Сотня крыс атаковали женщину в лондонском парке
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