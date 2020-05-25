В США оголодавшие крысы атаковали города

Им нечего есть, так как закрыты многие заведения и коммерческие предприятия.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Там заявили, что поступает информация о полчищах крыс, которые атакуют города. Они порой ведут себя агрессивно, так как пытаются отыскать пропитания, но его нет в связи с закрытием многих ресторанов и коммерческих предприятий. Отмечается, что грызунов уже видели в Нью-Йорке и Новом-Орлеане. Крысы преодолевают огромные расстояния, чтобы отыскать еду, но безуспешно.

Что власти собираются делать с проблемой – пока непонятно. Эксперты при этом уверяют, что грызуну не опасны для людей – они дерутся только между собой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не собираются снимать ограничения в связи с коронавирусом. Пока что власти не довольны статистикой и ждут улучшения результатов.