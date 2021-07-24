Эксперты оценили данные о заразности «гамма» штамма

Эксперты оценили данные о заразности «гамма» штамма
У британцев выявили новый штамм коронавируса. Фото: unsplash

Эксперты рассказали о том, что о «гамма» штамме коронавируса пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы о его заразности среди привитых от ковида.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее», — цитирует РБК директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

Она отметила, что даже если привитый от коронавируса человек заражается, то болезнь протекает в легкой форме, нанося меньший вред.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что периодически появляются новые штаммы коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавируса у граждан Великобритании. На сегодняшний день в стране подтверждено 16 случаев заражения этой мутацией. Большую часть из них выявили после поездок за границу.

коронавирус новые штаммы эксперты


 

Новости партнеров
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы регионы России, которые настигнет аномальное похолодание
На юге Бельгии произошло новое наводнение
Эксперты оценили данные о заразности «гамма» штамма
Сергей Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России
В Турции призвали ужесточить меры по отношению к россиянам
Сотня крыс атаковали женщину в лондонском парке
Стала известна причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»
Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим