Эксперты оценили данные о заразности «гамма» штамма

Эксперты рассказали о том, что о «гамма» штамме коронавируса пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы о его заразности среди привитых от ковида.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее», — цитирует РБК директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

Она отметила, что даже если привитый от коронавируса человек заражается, то болезнь протекает в легкой форме, нанося меньший вред.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что периодически появляются новые штаммы коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавируса у граждан Великобритании. На сегодняшний день в стране подтверждено 16 случаев заражения этой мутацией. Большую часть из них выявили после поездок за границу.