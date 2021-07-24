В Великобритании врачи нашли новый штамм коронавируса

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавируса у граждан Великобритании.

Как сообщает Mirror, новому штамму коронавируса дали название B.1.621. На сегодняшний день в стране подтверждено 16 случаев заражения этой мутацией. Большую часть из них выявили после поездок за границу.

Сейчас специалисты PHE проводят лабораторные исследования этого варианта SARS-CoV-2. Врачи изучают, как мутация влияет на поведение вируса.

Информации о том, снижает ли новый штамм эффективность антиковидных вакцин, пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода, сообщил вирусолог Евгений Тимаков.