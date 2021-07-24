На юге Бельгии произошло новое наводнение

На юге Бельгии произошло новое наводнение
Заблокированы некоторые автомобильные дороги. Фото: pexels.com

На юге Бельгии, в провинции Намюр из-за сильных дождей началось новое наводнение.

По данным телеканала RTBF, заблокировано три железнодорожных переезда. Больше всего пострадали город Динан и район Бувинь.

Кроме того, заблокированы некоторые автомобильные дороги, вода из крупнейшей реки региона — Мааса — подняла автомобили, которые перекрыли несколько мостов, в том числе — железнодорожных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ливни идут на западе и юго-западе Германии с 12 июля. Из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель и другие реки. При наводнениях погибло уже 156 человек, еще 670 человек пострадали.

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