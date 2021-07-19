Наводнение на западе Германии привело к разливу нефти

Ливни идут на западе и юго-западе Германии с 12 июля. Фото: pixabay

Ливни идут на западе и юго-западе Германии с 12 июля. Фото: pixabay

В городе Хюкесваген на западе Германии произошел разлив нефти и нефтепродуктов с одного из предприятий. Власти связывают это с наводнением.

Как сообщает Bild со ссылкой на руководство Кельна, крупное наводнение повредило хранилища предприятия, из-за чего и случился разлив. Нефть попала в реку Вибах. Сейчас изучаются пробы воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей в них.

Также загрязненная нефтепродуктами вода могла поступить в локальные водохранилища. В связи с этим власти запретили местным жителям посещать их, купаться в них, кататься на лодках и ловить рыбу.

Ливни идут на западе и юго-западе Германии с 12 июля. Из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель и другие реки. При наводнениях погибло уже 156 человек, еще 670 человек пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших при наводнении в Бельгии выросло до 31.