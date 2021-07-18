Число погибших при наводнении в Бельгии выросло до 31

При этом бельгийские СМИ пишут, что при наводнении погибли не 31, а 35 человек. Фото: unsplash

При этом бельгийские СМИ пишут, что при наводнении погибли не 31, а 35 человек. Фото: unsplash

Наводнение в Бельгии унесло жизни уже 31 человека. Еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает федеральный кризисный центр, экстренные службы нашли тела 31 человека. Пропавшими без вести объявили 163 человек. Спасательные операции к настоящему моменту прекращены, сейчас ведутся только поисковые работы. В центре заявили, что новых наводнений больше не будет.

При этом бельгийские СМИ пишут, что при наводнении погибли не 31, а 35 человек.

На этой неделе на юг Бельгии обрушились мощные ливни. Это привело к сильным наводнениям, которые могут стать самыми катастрофичными в истории страны. 20 июня объявили днем траура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при наводнении в Германии погибло не менее 141 человека.