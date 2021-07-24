Названы регионы России, которые настигнет аномальное похолодание

Со следующей недели сильное похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области и другие региона Урала и юга Западной Сибири.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температуры воздуха упадут на 4-6 градусов ниже нормы
«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале», — цитирует его ТАСС.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.