Названы регионы России, которые настигнет аномальное похолодание

Названы регионы России, которые настигнет аномальное похолодание
В некоторых регионах резко похолодает. Фото: pexels.com

Со следующей недели сильное похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области и другие региона Урала и юга Западной Сибири.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температуры воздуха упадут на 4-6 градусов ниже нормы

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале», — цитирует его ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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