Трамп снова упрекнул Байдена в одобрении «Северного потока — 2»

Трамп снова упрекнул Байдена в одобрении &#171;Северного потока — 2&#187;
Дональд Трамп. Фото: twitter.com

Бывший президент США Дональд Трамп снова заявил, что он «остановил» газопровод «Северный поток — 2», а нынешний президент Джо Байден его одобрил.

«Я остановил его… а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Джо Байден дональд трамп северный поток - 2


 

Новости партнеров
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Удельном парке заметили подстреленную утку
Трамп снова упрекнул Байдена в одобрении «Северного потока — 2»
Три человека пострадали в ДТП на Маршала Блюхера
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Химками» в первом туре РПЛ
В крупной лобовой аварии под Орлом пострадали шесть человек
У развязки с Мурманским шоссе на КАД произошла массовая авария
Названы регионы России, которые настигнет аномальное похолодание
На юге Бельгии произошло новое наводнение