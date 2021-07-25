В Удельном парке заметили подстреленную утку

Утка уже несколько месяцев живет со стрелой в шее. Фото: vk.com/spb_today

Утка уже несколько месяцев живет со стрелой в шее. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге в Удельном парке горожане заметили подстреленную из маленького арбалета утку.

«Вчера 23 июля увидели в Удельном парке на пруду у зенитовского стадиона душераздирающую картину: одну из уток подстрелили стрелой из маленького арбалета. Стрела застряла, не задев жизненно важных органов, птица осталась жива», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, бедная птица уже несколько месяцев живет со стрелой в шее. Утку встречают далеко не в первый раз. Некоторые отметили, что утка живет так уже год.

«Мы пытались ее отловить в начале июля на карьере в Коломягах…очень опытная антиохотница оказалась…ни сачок, ни другие уловки не помогли», — пишут пользователи Сети.