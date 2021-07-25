В Пулково 25 июля нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 25 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее в Пулково задержали семь авиарейсов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы, Симферополя, Калининграда, Новосибирска, Ларнаки и Сочи.

Первым задержался рейс до Анапы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:55, однако время вылета сдвинули на 11:20. Также с опозданием вылетел рейс до Симферополя. Вылет перенесли с 11:05 на 12:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в субботу утром задержали два авиарейса.