Привитые от коронавируса могут заразиться гамма-штаммом

Привитые от COVID-19 все равно могут заразиться гамма-штаммом, вакцинация защищает только от тяжелого протекания болезни. Об этом заявляет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Так, COVID-19 может пробить иммунную систему. Если она не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее, уверена Попович. Если человек вакцинирован, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если COVID-19 пробьется, он нанесет не сильный вред, отмечает врач. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все привитые. Об этом сообщает РБК.

Попович также обратила внимание, что гамма-штамм очень заразен, но летальность в случае заражения им ниже, чем при заражении индийским штаммом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю госпитализация ковидных пациентов сократилось на 30 %.