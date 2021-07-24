В Петербурге за неделю госпитализация ковидных пациентов сократилось на 30 %

За минувшие сутки госпитализировали 455 человек с коронавирусом.

По данным пресс-службы Комитета по здравоохранению, неделю назад число тяжелобольных пациентов составило 658. Число госпитализированных с ковидом уменьшилось более чем на 30 %.

В период с 18 по 24 июля в стационары попали 3 570 пациентов, что на 19,9 % меньше по сравнению с прошлой неделей. Доля тяжелых больных с коронавирусом не превышает 19%.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 515266 случаев заражения COVID-19. Скончались 18763 человека, в том числе 73 — за последние сутки. Выздоровело 490621 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.