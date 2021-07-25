В воскресенье утром пробки в один балл, центр перекрыт

Также в оранжевой зоне центр Васильевского и Петроградского островов. Фото: скрин "Яндекс. Пробки".

Также в оранжевой зоне центр Васильевского и Петроградского островов. Фото: скрин "Яндекс. Пробки".

В воскресенье, 25 июля, утром пробки в один балл.

Сегодня, в День ВМФ, перекрыт центр Санкт-Петербурга. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейским набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект и часть главной улицы Северной столицы — Невского проспекта. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Оранжевыми зонами отмечены Конногвардейский бульвар, Большая Морская и Малая Морская улицы, улица Декабристов, улица Глинки, улица Труда, Садовая улица, набережная реки Мойки. Также в оранжевой зоне центр Васильевского и Петроградского островов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте закроют парки и скверы в День ВМФ. В городе закроют все зеленые зоны, в которых возможно большое скопление людей. В Кронштадте приняли решение закрыть для посетителей парки и скверы в связи с проведением Дня Военно-морского флота.