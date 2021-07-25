В Петербурге начался парад ко Дню ВМФ

В Северной столице начался главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.

Петербуржцы спустились в оживленное метро и отстояли очередь на рамки в переулках, чтобы попасть на набережные Петербурга и воочию увидеть шестой парад в честь Дня ВМФ.

В городе усиленно работает полиция. Она патрулирует улицы и стоит на рамках.

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, оценил готовность моряков и поздравил их со знаменательным днем.

Городские телеканалы ведут прямую трансляцию парада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перекрыта главная улица города — Невский проспект (начиная с дома 13/9).Главная транспортная артерия Северной столицы стала прогулочной зоной. Стоит уборочная техника. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейской набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект.