Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 25 июля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 июля начиная с 12-15 часов, ожидается усиление западного, юго-западного ветра, его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Высота волн 0,5-1,0 м.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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