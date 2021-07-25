Эргашев: в Петербурге снизилась нагрузка на больницы из-за вакцинации

Эргашев: в Петербурге снизилась нагрузка на больницы из-за вакцинации
Олег Эргашев. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что темпы вакцинации в Петербурге перешагнули важный рубеж — 1,2 млн привитых от коронавируса первым компонентом и 830 тысяч завершивших курс вакцинации.

При этом он отметил, что вирус никуда не ушел, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

По его словам, высокие темпы вакцинации в Петербурге помогли снизить нагрузку на больницы.

«Такие высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом», — написал он на странице в соцсети «Вконтакте».

С начала пандемии в Петербурге выявлено 517200 случаев заражения COVID-19. Скончались 18840 человек, в том числе 77 — за последние сутки. Выздоровело 492550 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на ковид прошли 31330 человек.

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