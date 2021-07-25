Коронавирус унес жизни еще 77 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни еще 77 петербуржцев за сутки
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти среди зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов по официальным данным достигло почти 18 840 человек. За сутки умерли 77 петербуржцев.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за последние сутки в городе зарегистрировано 1934 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 517200 случаев заражения COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице власти усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. С проверками нагрянули почти в пять торгово-развлекательных центров.

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