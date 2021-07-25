В Петербурге завершился парад в честь Дня ВМФ. Фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге завершился парад в честь Дня ВМФ. Это был шестой по счету главный военно-морской парад в России.

В параде приняли участие четыре тысячи моряков, 50 кораблей и подводных лодок, более 40 истребителей и вертолетов. Главными участниками парада были ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

После торжественного парада кораблей и подводных лодок, в том числе и ВМС Ирана и Индии, в небо отправились военные вертолеты и самолеты. Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие.

Петербуржцы спустились в оживленное метро и отстояли очередь на рамки в переулках, чтобы попасть на набережные Петербурга и воочию увидеть парад в честь Дня ВМФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду ждать в Петербурге в День ВМФ.