Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Петербурге в День ВМФ

В День ВМФ в Северной столице ожидается теплая погода. Главный военно-морской парад пройдет под ясным небом, показывает прогноз.

Так, сегодня, 25 июля, жителей Петербурга ждет переменная облачность, дождя не будет. Температура воздуха будет до +26 градусов, в Ленобласти будет чуть прохладнее. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,

Ожидается несильный ветер. Порывы не больше 7 метров в секунду. Атмосферное давление — 764 миллиметра ртутного столба. В понедельник в город вернется жара. Температура воздуха 26 июля прогреется до +29 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице зажгли Ростральные колонны в честь Дня ВМФ. В городе проходит Главный военно-морской парад. Колонны зажгли с 10 часов утра.