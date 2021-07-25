В честь Дня ВМФ в Петербурге зажгли Ростральные колонны

Сегодня, 25 июля, в Северной столице зажгли Ростральные колонны в честь Дня ВМФ. В городе проходит Главный военно-морской парад. Колонны зажгли с 10 часов утра.

В параде принимают участие четыре тысячи моряков, 50 кораблей и подводных лодок, более 40 истребителей и вертолетов. Главными участниками парада станут ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

В Петербурге перекрыта главная улица города — Невский проспект (начиная с дома 13/9).

Сегодня, в День ВМФ, перекрыт центр Санкт-Петербурга. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейской набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Дворцовой набережной собралась толпа. Петербуржцы спустились в оживленное метро и отстояли очередь на рамки в переулках, чтобы попасть на набережные Петербурга и воочию увидеть шестой парад в честь Дня ВМФ.