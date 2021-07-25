На Дворцовой набережной собралась толпа

На Дворцовой набережной собралась толпа
В 11 часов утра в Северной столице начался главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Фото: скрин Gazeta.SPb

В Петербурге на Дворцовой набережной собралась толпа.

Петербуржцы спустились в оживленное метро и отстояли очередь на рамки в переулках, чтобы попасть на набережные Петербурга и воочию увидеть шестой парад в честь Дня ВМФ.

В 11 часов утра в Северной столице начался главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.

В Петербурге перекрыта главная улица города — Невский проспект (начиная с дома 13/9).Главная транспортная артерия Северной столицы стала прогулочной зоной. Стоит уборочная техника. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейской набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские усиленно патрулируют улицы. За порядком на улицах сегодня повышенный контроль. В центре города вдоль улиц дежурят полицейские. Они стоят и во дворах.

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