Лось попал под колеса машины во Всеволожском районе

Лось попал под колеса машины во Всеволожском районе
В Ленобласти сбили лося. Фото: vk.com/kudrovolife

Во Всеволожском районе Ленинградской области легковой автомобиль сбил лося.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июля.

«В Заневке перед выездом на КАД машина сбила лося, резко выскочил на дорогу. Лось в крови не может встать», — сообщил очевидец в группе «Жизнь в Кудрово» в социальной сети «Вконтакте». В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как животное лежит на дороге и не может подняться. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Приморского района сегодня, 19 июля, заметили прогуливающего кабана. Дикое животное было замечено у станции метро «Беговая». Видеодоказательство было опубликовано в социальных сетях.

Всеволожский район животные лось


 

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