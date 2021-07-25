Лось попал под колеса машины во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленинградской области легковой автомобиль сбил лося.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июля.

«В Заневке перед выездом на КАД машина сбила лося, резко выскочил на дорогу. Лось в крови не может встать», — сообщил очевидец в группе «Жизнь в Кудрово» в социальной сети «Вконтакте». В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как животное лежит на дороге и не может подняться. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Приморского района сегодня, 19 июля, заметили прогуливающего кабана. Дикое животное было замечено у станции метро «Беговая». Видеодоказательство было опубликовано в социальных сетях.